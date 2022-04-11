Включая Erasmus, Horizon и Euratom. ЕС приостанавливает для РФ гранты и участие в международных образовательных программах 11 апреля, 14:15 Цей матеріал також доступний українською ЕС мобилизует возможности программы Эразмус+ для увеличения возможностей для Украины (Фото:Startup Stock Photos/Pexels)

В рамках пятого пакета санкций против России Европейская Комиссия прекращает участие российских государственных органов и учреждений во всех текущих грантовых соглашениях образовательных проектов, а также соответствующие выплаты в рамках Программы ЕС Erasmus+.



Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Россия больше не сможет участвовать в выполнении публичных контрактов и использовании европейских средств. Введены и ограничения финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или подконтрольным государству организациям по программам ЕС, Евратом и государствам-членам ЕС.

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Комиссия приостанавливает участие российских государственных органов или соответствующих учреждений во всех текущих грантовых соглашениях, а также совершение всех платежей в рамках программ Horizon 2020, Horizon Europe, Euratom и Erasmus+. По этим программам не будут заключаться новые контракты или соглашения с представителями РФ.

Кроме того, ЕС удалось мобилизовать возможности программы Эразмус+ для увеличения возможностей для Украины. В частности, часть средств будет направлена на проекты помощи украинским беженцам. Украинские учителя получат необходимую поддержку с целью их интеграции в принимающих странах, а также могут быть направлены в регионы размещения беженцев.

Кроме того, более 3 тысяч украинских учителей уже имеют полный доступ к образовательным ресурсам напрямую eTwinning и могут начать собственные проекты. Также предлагаются новые конкретные меры по поддержке украинского образования и науки. В частности:

200 миллионов евро из бюджета программы Эразмус+ на 2027 год перераспределяют на 2023 год для поддержки украинских студентов и преподавателей на следующий год;

25 млн евро направят на стипендии для украинских исследователей из-за новой инициативы по программе имени Марии Склодовской-Кюри — MSCA4Ukraine. Это позволит 200 исследователям в течение двух лет продолжать свои исследования в университете государства-члена ЕС или страны, являющейся ассоциированным членом в программе Horizon Europe.

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