Помимо захвата Северодонецка. Британская разведка назвала ряд сложных целей, которых нужно добиться РФ для оккупации Донбасса 26 июня, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные отошли от Северодонецка на более подготовленные позиции (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

После отхода большинства украинских подразделений российские войска оккупировали Северодонецк, выполнив свою промежуточную задачу.

Об этом сообщает британская разведка.

Там добавили, что еще в апреле российские войска отказались от цели захватить всю территорию Украины и сосредоточились на выходе к границам Донецкой и Луганской областей.

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«Захват города Россией является значительным достижением в рамках этой уменьшенной цели. Город был крупным промышленным центром и занимает стратегическое положение на реке Северский Донец», — пишут разведчики.

В сообщении также добавили, что Северодонецк — лишь одна из нескольких сложных целей, которых нужно достичь России, чтобы оккупировать весь Донбасс. Среди них — продвижение в Краматорск как главный центр и обеспечение основных путей поставки в Донецк.

Напомним, 25 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что после отвода подразделений украинских войск враг закрепляется в районах Северодонецка, Сиротино, Вороново и Боровского. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, после захвата Северодонецка российские войска сосредоточили усилия на захвате Лисичанска.

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