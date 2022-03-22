«Такие поступки дают силы сопротивляться». Девочка из Беларуси передала свой дрон в помощь украинским военным — Тихановская 22 марта, 17:46 Цей матеріал також доступний українською Записка, написанная девочкой (Фото:Светлана Тихановская/Telegram)

Белорусская девочка Варя, которая сейчас с родителями живет в Чехии, отправила свой дрон для помощи ВСУ в войне России против Украины.



Подробностями этой истории поделилась кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Она также показала записку, которую девочка отправила в Украину вместе с посылкой. В ней говорится: «Здравствуйте. Меня зовут Варя. Я отправляю вам свой любимый дрон. Он вам нужнее. Хочу чтоб вы были все живы. Пожалуйста когда прогоните всех фашистов с Украины, освободите потом мою Беларусь».

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Тихановская рассказала, что девочка очень долго копила на дрон, который передала в Украину.

«Ее родители прислали мне ее фото, и я хочу поделиться им с вами. Героев нужно знать в лицо. А Варя — без преувеличения — героиня», — сообщила Тихановская.

Варя / Фото: Светлана Тихановская/Telegram

Политик также обратилась к белорусам, сопротивляющимся тому, что с территории Беларуси российские ракеты бомбят украинские города.

«Именно такие поступки, как Варин, дают силы и уверенность сопротивляться, отстаивать будущее вот таких детей, как она, работать, помогать, делать еще больше. Многие спрашивают, как можно стать частью Антивоенного Движения. Маленькая Варя дала лучший ответ на этот вопрос. Нужно просто начать делать то, что вы можете, в поддержку Беларуси и Украины. Спасибо тебе, Варя. Жыве Беларусь — и Слава Україні!» — добавила Тихановская.

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