В сувенирном магазине Белого дома представили памятные монеты с Владимиром Зеленским 17 апреля, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Памятные монеты (Фото:whitehousegiftshop.com)

Белый дом США в сувенирном магазине презентовал две памятные монеты в честь президента Украины Владимира Зеленского.

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Монеты находятся в продаже на сайте сувенирного магазина Белого дома.

Стоимость обеих монет составляет $100.

«6-я» монета в серии Моменты истории создана в честь президента Украины Владимира Зеленского на фоне вторжения России в Украину.

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На монете под портретом Зеленского изображена надпись Герой Войны. На обратной стороне монеты изображена карта Украины с надписями «Мы не сдадимся» и «Украинцы борются, чтобы спасти свою страну».

Фото: whitehousegiftshop.com

«7-я» монета в серии Моменты истории посвящена обращению президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США 7 марта 2022 года.

На ней изображены портреты президента Украины и президента США Джо Байдена. А также фото Зеленского во время его обращения к Конгрессу с надписями «Лидер мира».

Фото: whitehousegiftshop.com

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