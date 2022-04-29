«Выпустила 1950 ракет». Россия хочет подорвать способность ВСУ пополнять запасы — CNN

29 апреля, 19:51
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Российская атака по Киеву, 28 апреля 2022 года (Фото:пресс-служба ГСЧС)

Российская атака по Киеву, 28 апреля 2022 года (Фото:пресс-служба ГСЧС)

США считают, что Россия пытается подорвать способность украинских вооруженных сил «пополнять свои запасы и укрепляться», сообщает CNN, со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Минобороны США.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Чиновник напомнил о российских попытках атак на объекты электроэнергетики, которые могли затруднить движение украинских поездов.

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США также считают, что, хотя недавние авиаудары были нанесены по жилым районам, они были направлены на военные объекты, добавил чиновник.

Он также сказал, что с начала вторжения в феврале Россия выпустила по Украине 1950 ракет, а большая часть боеприпасов, сброшенных на Мариуполь, — это неуправляемые авиабомбы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Российская агрессия Война в Украине

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