«Выпустила 1950 ракет». Россия хочет подорвать способность ВСУ пополнять запасы — CNN 29 апреля, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Российская атака по Киеву, 28 апреля 2022 года (Фото:пресс-служба ГСЧС)

США считают, что Россия пытается подорвать способность украинских вооруженных сил «пополнять свои запасы и укрепляться», сообщает CNN, со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Минобороны США.

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Чиновник напомнил о российских попытках атак на объекты электроэнергетики, которые могли затруднить движение украинских поездов.

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США также считают, что, хотя недавние авиаудары были нанесены по жилым районам, они были направлены на военные объекты, добавил чиновник.

Он также сказал, что с начала вторжения в феврале Россия выпустила по Украине 1950 ракет, а большая часть боеприпасов, сброшенных на Мариуполь, — это неуправляемые авиабомбы.

Ранее оперативное командование Юг сообщало, что получило ракетный комплекс С-300, который усилит противовоздушную оборону региона.

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