Среди военных РФ растет количество официальных «отказников», командование применяет угрозы 18 апреля, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так, среди «контрактников» в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60−70% от общего числа личного состава.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что с российскими военнослужащими, отказавшими ехать в Украину, «работают» заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Их убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа угрожают расправами над родственниками.

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«Тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: „Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины“. Аналогичную запись получают те, кто до сих пор не участвовал в войне против Украины, а остался в так называемом стратегическом резерве в пунктах постоянной дислокации. Тем, кто прибыл в части в ходе ротации, но отказался от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: „Совершил уклонение от выполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых заданий во время проведения специальной военной операции на территории Украины“», — говорится в сообщении.

Также украинская разведка сообщила, что РФ применяются «специфические» способы убеждения: в частности, обещанная выплата за ранение либо контузию на сумму 3 млн рублей осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.

Одновременно российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела скапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца.

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