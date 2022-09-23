«Не переговоры». Военный эксперт назвал единственный способ закончить войну с Россией

23 сентября, 20:26
Эксклюзив НВ
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Украинский военный (Фото:72 ОМБр им. Чорных Запорожцев / Facebook)

Украинский военный (Фото:72 ОМБр им. Чорных Запорожцев / Facebook)

Мобилизация, объявленная российским диктатором Владимиром Путиным, — это политическое самоубийство и убийство России как государства, по мнению военного эксперта Павла Лузина. Об этом он рассказал эфире Радио НВ.

Лузин убежден, что мобилизация в России обречена на провал и приведет к окончательному краху РФ:

https://www.youtube.com/watch?v=QJ5_hnhpHR4&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

«Мобилизацию можно начать, но нельзя организовать успешно. Мы наблюдаем, растянутый во времени суицид российской власти, который сейчас трансформировался в суицид российского государственности», — заявил Лузин.

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По его мнению, объявленная мобилизация заставила граждан РФ задуматься о своем будущем и начать искать правду о российско-украинской войне:

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«Самые оголтелые, не то чтобы cторонники Путина, просто те, кто закрывал глаза и уши все эти шесть месяцев, старались не видеть и не слышать ни про потери, ни про Бучу, ни про Изюм, ни про Мариуполь — ни про что. Делали вид, что ничего не происходит. Они сейчас мониторят интернет на предмет потерь и картинок чтобы понять, что их может ожидать. Видят и ужасаются».

Лузин полагает, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало сигналом о поражении РФ для самых убежденных приверженцев Кремля: «Они испугались, если не сказать грубее. Даже до самых дуболомов дошло, что война проиграна, и это продолжение агонии».

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Эксперт подчеркнул, что РФ должна просить о капитуляции, так как другого выхода не существует. По его словам, выбор Путина в пользу продолжения эскалации это попытка принудить Украину и Запад к каким-либо переговорам.

Однако, эксперт убежден, что единственный способ закончить войну — это «не переговоры с Россией, это военный разгром России. Полный и бесповоротный».

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Редактор: Анаид Агаджанова

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Мобилизация Антивоенный митинг Мобилизированные Диктатор Военный переворот Радио НВ Война России против Украины

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