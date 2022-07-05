«Сохранили паспорт Украины». Протесты и настроения в оккупированных городах Донбасса — интервью с Гармашем 5 июля, 13:22 Эксклюзив НВ Донецк после обстрела. 19 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания ОстроВ, рассказал Радио НВ, что несмотря на годы и высокие расходы на кремлевскую пропаганду на оккупированной части Донбасса — там есть люди, которые сохранили украинский паспорт и ждут возвращения украинской власти в регион.

— Хочу начать с последних новостей: мы увидели, что вчера ВСУ покинули Лисичанск, понятно, что речь идет о так называемой «ЛНР». Шойгу сообщил Путину о том, что они что называется " освободили ЛНР". Как эта новость воспринимается, если вы знаете, именно на территории оккупированного Донбасса?

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— Трудный вопрос, потому что разные люди по-разному воспринимают. Те, кто там ждет Украину, обычно воспринимают это без удовольствия. Те, кто поражен российской пропагандой, их это вдохновляет на дальнейшие победы. Надо говорить о том, что Донбасс сейчас неравномерный: в Луганске ситуация воспринимается более радужно, потому что Луганская область почти вся захвачена врагом на сегодняшний день и конечно, война от них удаляется. А в Донецке наоборот: Донецк обстреливается и война приближается, линия фронта приближается к Донецку, Донбасу вообще. Поэтому там совсем другие настроения, население даже с настороженностью воспринимает такое наступление, потому что они понимают, что Украина будет сопротивляться и это будет сказываться на жителях городов и поселков Донбасса.

— Я и хотел вас спросить, о чем говорят военные аналитики, что следующей целью следующими военными целями России будут Славянск и Краматорск. Знаете ли вы, какие настроения там, и уезжают ли люди? Мы помним, что уже много месяцев, многие недели говорят о том, что нужно эвакуироваться.

— Там была первая волна эвакуации с первых дней полномасштабного наступления россиян, а потом люди начали возвращаться, потому что не нашли себя через три месяца, не нашли себе работы, как себя задействовать вообще в других условиях жизни. Люди начали возвращаться, а сейчас снова идет волна эвакуации, люди снова уезжают, по крайней мере из Славянска и Краматорска. Вчерашние обстрелы этих городов, я думаю, будут стимулировать людей к тому, чтобы уезжать. Многие еще надеялись, что на Луганщине остановится враг, но сегодня очевидно, что этого не будет и одна из главных целей Кремля — это «освобождение» всего Донбасса в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, удержание юга Украины. Поэтому по-разному люди относятся к происходящему, но все же уезжают. Ибо оказаться в зоне боевых действий — это не очень разумное решение, оно несет угрозу не только этим людям, но и нашим военным, не имеющим оперативного пространства из-за того, что там находятся мирные жители, для эффективного сопротивления россиянам.

— Есть еще одна тема, я уверен, что вы видели видео, где речь шла о якобы спонтанном митинге, он состоялся 1 июля возле здания академии так называемого «МВД» в Донецке. Главными движителями этого митинга были женщины, живущие в оккупированном Донецке, они протестовали против того, чтобы выпускников университета мобилизовали и отправляли на фронт. Когда мы говорили о том, возможны ли протесты на той территории, то говорили, что это невозможно просто потому, что там совсем по-другому устроено, там нет гражданского общества и люди, живущие там, не могут верить в то, что эти протесты на что-то могут влиять. Как вы думаете, то, что мы увидели на видео возле этой академии МВД, о чем это свидетельствует? Это хороший знак?

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