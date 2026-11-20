В частности, как выяснили социологи «Левада-центра», две трети россиян (65%) считают, что «ответственность за последствия войны должны нести США и НАТО» (Фото: REUTERS/Marina Lystseva)

Только 6% жителей страны-агрессора РФ полагают, что Россия должна отвечатьза те жертвы и разрушения , которые совершили российские оккупанты в Украине.

Об этом 20 сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на исследование социологов из Левада-центра.

В частности, именно такие данные на конференции Страна и мир: российские реалии 2026 привел руководитель отдела социо-культурных исследований учреждения Алексей Левинсон.

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В частности, как выяснили социологи Левада-центра, две трети россиян (65%) считают, что «отвечать за последствия войны должны США и НАТО».

При этом, большинство респондентов не считают ответственными за происходящее и людей, похожих на них самих. Лишь 11% ответили, что чувствуют такую ответственность, 57% отрицали её, а ещё 25% заявили, что в определённой степени её чувствуют, заявили в Леваде-центре.

«Социолог Лев Гудков говорит об этом как о моральной катастрофе», — пишет The Moscow Times.

Более того, 85−88% молодых россиян поддержали бы прекращение войны против Украины, но только при то условии, что Кремлю не придется возвращать временно захваченные украинские территории, подытожили социологи.

24 декабря 2025 года Левада-центр опубликовал результаты своего очередного опроса жителей РФ. Тогда доля россиян, которые считают необходимым продолжать войну против Украины, снизилась до 25% (самый низкий показатель за все время полномасштабной войны).

По данным того опроса, уровень поддержки действий оккупационных войск в Украине среди россиян оставался относительно высоким — 73%, но в последние месяцы постепенно снижался.

В то же время 18% россиян не поддерживают действия оккупационной армии РФ. Опрос также показал, что 66% опрошенных выступают за переход к мирным переговорам, подытожили в Левада-центре.