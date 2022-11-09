Конец эйфории. Россияне привыкают к мысли о проигрыше в войне — рассказ британца, долго жившего в Москве 9 ноября, 17:40 Москва, Красная площадь, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Война против Украины, которую изначально российская элита воспринимала как далекое приключение, затронула и жителей Москвы. Многие из них призваны в армию, другие скрываются от мобилизации за границей. Атмосфера в семьях, на улицах и в барах столицы кардинально иная, чем несколько месяцев назад, пишет в журнале The Economist английский педагог, который предпочел остаться неназванным.



Мужчина прожил в России почти 10 лет. Скорость, с которой этой осенью изменились настроения его московского круга общения, показалась ему ошеломительной.

В последнее время британец работал репетитором в зажиточной семье. Когда диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в сентябре, 14-летний мальчик, ученик автора публикации, обеспокоенно спросил своего отца: «С какого возраста забирают в Украину?» «Отец обнял его, уверяя, что тот слишком мал. За все те месяцы, что я был воспитателем в семье, я никогда не видел, чтобы мой босс проявлял столько внимания к своим детям», — заметил британец.

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Когда началась война, его воспитанник пересказывал пропагандистские тезисы (о сильной и справедливой России и «ненастоящем» государстве Украина) и патриотические анекдоты. В последние дни подросток делился совсем другими мемами из соцсетей, и многие из них были украинскими.

"Когда мы делали домашнее задание вскоре после объятий с отцом, свидетелем которых я стал, мой ученик вдруг сказал: „Думаю, что Россия проиграет войну“. Я спросил, почему он так думает. „Слышал такое. Наверное, никто не хочет там сражаться», — последовал ответ. Мы продолжили урок, но серьезность того, что он сказал, тяготела», — пишет мужчина.

По его словам, его ученик — не единственный, чья патриотическая уверенность угасла. В Москве все чаще слышны пренебрежительные замечания относительно положения России на фронте, да и общая атмосфера совсем иная, заметил автор.

30-летний охранник босса, чьего сына обучал англичанин, заметно нервничал после начала мобилизации, ожидая вызова в военкомат. «Мы оказались наедине, и я спросил его, что он планирует делать. „Я здесь застрял. Английского я не знаю. Моя работа здесь отличная. Что мне делать в той же Турции?“ — ответил он. Он надеется, что по крайней мере у его жены будет шанс забеременеть до того, как его призовут», — делится автор The Economist.

Именно в Турцию часто уезжают москвичи, не желающие попасть в армию. Одна из подруг британца пошла на вторую работу, чтобы финансово поддержать своего бойфренда, оказавшегося за границей без денег. Те, чьи родные мужчины остались в России, обеспокоены. Другая знакомая педагога рассказала, что повестка пришла ее сводному брату, после чего вся семья плакала, потому что все убеждены, что парня убьют в Украине.

Даже алкоголь уже не действует на россиян так, как раньше, заметил британец: дерзости стало меньше.

«Недавно я разговаривал по телефону по-английски в местном баре. Когда повесил трубку, мрачный мужчина, выпивавший в одиночестве, спросил меня, заставляла ли Британия когда-нибудь людей идти в армию. Я сказал, что со времен Второй мировой войны такого не случалось. Он кивнул. „Хорошо. Мы не должны жить так. Что ты здесь вообще делаешь? Ты не обязан оставаться, как я“».

Это было верное суждение, заметил автор. Через четыре дня он собрал чемоданы и уехал из Москвы.