"Вот это фейерверк". Обнародовано видео провального пуска ракеты ЗРК С-300 в РФ
В Сети появилось видео с неудачным запуском зенитной ракеты в Астраханской области РФ.
По некоторым данным, инцидент произошел на полигоне Капустин Яр во время пуска с ЗРК С-300.
В то же время, когда именно были сняты обнародованные кадры, достоверно не известно.
На опубликованном видео видно, как зенитная ракета разрывается в воздухе на части, которые падают вниз, провоцируя сразу к нескольким пожарам.
"Вот это фейерверк", - комментирует инцидент один из пожарных, направляющихся на ликвидацию возгораний.
Внимание: ненормативная лексика
Причины провала запуска не известны. В Министерстве обороны РФ никаких официальных комментариев по этому поводу пока не давали.