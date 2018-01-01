"Вот это фейерверк". Обнародовано видео провального пуска ракеты ЗРК С-300 в РФ Сегодня, 16:31 225 Цей матеріал також доступний українською Информации, когда именно было снято видео, нет Скриншот с видео Новинки/YouTube

В Сети появилось видео с неудачным запуском зенитной ракеты в Астраханской области РФ.

По некоторым данным, инцидент произошел на полигоне Капустин Яр во время пуска с ЗРК С-300.

В то же время, когда именно были сняты обнародованные кадры, достоверно не известно.

На опубликованном видео видно, как зенитная ракета разрывается в воздухе на части, которые падают вниз, провоцируя сразу к нескольким пожарам.

"Вот это фейерверк", - комментирует инцидент один из пожарных, направляющихся на ликвидацию возгораний.

Внимание: ненормативная лексика

Причины провала запуска не известны. В Министерстве обороны РФ никаких официальных комментариев по этому поводу пока не давали.