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"Вот это фейерверк". Обнародовано видео провального пуска ракеты ЗРК С-300 в РФ

Сегодня, 16:31
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Информации, когда именно было снято видео, нет

Скриншот с видео Новинки/YouTube

В Сети появилось видео с неудачным запуском зенитной ракеты в Астраханской области РФ.

По некоторым данным, инцидент произошел на полигоне Капустин Яр во время пуска с ЗРК С-300.

В то же время, когда именно были сняты обнародованные кадры, достоверно не известно.

На опубликованном видео видно, как зенитная ракета разрывается в воздухе на части, которые падают вниз, провоцируя сразу к нескольким пожарам.

"Вот это фейерверк", - комментирует инцидент один из пожарных, направляющихся на ликвидацию возгораний.

Внимание: ненормативная лексика

Причины провала запуска не известны. В Министерстве обороны РФ никаких официальных комментариев по этому поводу пока не давали.

Теги:   ЗРК Видео Ракеты Россия

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