Восточную Гуту покинул самый большой конвой с эвакуированными

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Самый большой конвой с эвакуированными покинул Восточную Гуту

Самый большой конвой с эвакуированными покинул Восточную Гуту

Примерно сто автобусов вывезли из сирийской Восточной Гуты более 6700 повстанцев и гражданских лиц в ночь на 27 марта.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA.

Это крупнейший на сегодня конвой, который покинул Восточную Гуту.

24 марта из Восточной Гуты уже были эвакуированы около тысячи человек, а 25 марта - более пять тысяч. Этих людей перевозят в регион Идлиб на севере Сирии, который до сих пор контролируют силы, оппозиционные к сирийскому президенту Башару Асаду.

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