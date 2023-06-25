«Должно было быть более кровавым». США ожидали большего сопротивления со стороны россиян в восстании Пригожина

25 июня, 22:03
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Боевики ЧВК Вагнер покидают Ростов-на-Дону после мятежа, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Боевики ЧВК Вагнер покидают Ростов-на-Дону после мятежа, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

По данным американской разведки, ожидалось, что «марш вагнеровцев» в направлении Москвы столкнется со значительно большим сопротивлением со стороны российских военных и будет «гораздо более кровавым, чем был».

Об этом сообщает CNN.

По словам анонимного представителя США, он удивлен тем, что российские военные не смогли эффективнее противостоять войскам ЧВК Вагнер во время их продвижения в Ростов и в направлении Москвы.

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Еще большее удивление вызвала скорость, с которой было достигнуто соглашение между главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и Кремлем.

«Я знаю, что, по нашим оценкам, он (марш вагнеровцев на Москву — ред.) должен был быть гораздо более жестоким и кровавым», — подчеркнул чиновник.

По его словам, причиной прекращения восстания Пригожина было желание избежать кровопролития.

Однако конечная цель Пригожина остается неизвестной.

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По данным издания, за несколько дней до мятежа в РФ американская разведка предполагала, что Пригожин намеревался бросить вызов российскому руководству.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США Россия Разведка США Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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