Воспоминания бывшего главы ФБР станут основой для сериала

Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми станут основой для мини-сериала, созданием которого будет заниматься студия CBS.

Об этом передает The Hollywood Reporter.

Речь идет о книге Коми Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство, в которой рассказывается о взаимоотношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Продюсером сериала станет Алекс Куртцман, который работал над проектами Звездный путь: Дискавери, а сценарий напишет Билли Рэй (Капитан Филлипс).

Ранее Коми заявлял, что считает Трампа морально непригодным для должности президента США.

Кроме того, в своей книге Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) он сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, а также описывает его как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

В записях Коми также есть упоминание о том, что президент России Владимир Путин рассказывал Дональду Трампу, что в России – одни из самых красивых проституток в мире.

В ответ на это Трамп заявил, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию.

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.