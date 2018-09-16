Восемь фактов о небоскребе, который станет самым высоким в Африке

В 300-метровом Nile Tower будет 70 этажей

После семилетнего простоя действующий президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси возобновил строительство Nile Tower - 300-метрового небоскреба в Каире, который должен стать самым высоким зданием на Африканском континенте.

НВ приводит восемь фактов о нем.

1. Проект Nile Tower разработан архитекторами Захой Хадид и Патриком Шумахером в 2007 году. Заха Хадид (1950-2016) - иракско-британский архитектор, автор 32 реализованных архитектурных проектов в 16 странах. За проект моста шейха Зайеда в ОАЭ архитектор в 2004 году получила престижную Притцкеровскую премию.

2. В 2011 году строительство небоскреба отменили в связи с революцией.

3. Возобновление реализации проекта стоимостью $600 млн должно продемонстрировать экономический рост и развитие государства.

4. Небоскреб назван в честь египетской реки Нил - второй по протяженности в мире. С него будет открываться вид на эту реку, окрестности Каира и древнеегипетские пирамиды.

5. В небоскребе будет 70 этажей. На верхних 36 этажах будут обустроены элитные жилые апартаменты, 18 этажей в центральной части здания отведены под отель на 230 номеров, а 16 нижних этажей займут магазины, казино, спа-центр, ночной клуб, тренажерный зал и фуд-корты. Площадь всех помещений - 120 тысяч квадратных метров.

6. Башня будет построена в реконструируемом центральном районе Каира - треугольнике Масперо.

7. Изгиб в силуэте здания со стороны реки поможет улучшить обзор из отельных номеров и апартаментов.

8. С восточной стороны основание здания слегка вытянуто в треугольник, что обеспечивает его максимальную устойчивость и гармоничность силуэта.

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