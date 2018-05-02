Воры на велосипедах украли из ювелирного магазина в Париже товара на 300 тысяч евро

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

В ночь на вторник, 1 мая, группа преступников совершила грабеж в ювелирном магазине Парижа, покинув место преступления на велосипедах.

Злоумышленники взломали дверь магазина и украли большое число колец, подвесок и браслетов, передает Le Point.

После того, как в ювелирном бутике сработала сигнализация, преступники спешно покинули место преступления на велосипедах, оставив свои инструменты.

Общая сумма украденного превышает 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что консультат различных блокчейн-проектов Ян Балина потерял более $2 млн, когда его аккаунт был взломан во время обзора ICO-проекта.

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