Воровал у богатых и отдавал бедным: в Италии "банкир-Робин Гуд" избежал заключения

За семь лет "банкир-Робин Гуд" украл около одного миллиона долларов

В итальянском городе Форни ди Сопра работник одного из банков Гилберто Баскиера течение нескольких лет воровал деньги со счетов богатых клиентов и отдавал бедным.

Как сообщает ВВС Украина, за семь лет Баскиера украл около одного миллиона долларов.

Он воровал небольшие суммы со счетов состоятельных клиентов и переводил их менее обеспеченным, которые не могли получить кредит. При этом на собственные счета Баскиера не вывел ни одного цента.

Баскиера начал заниматься махинациями в 2009 году. Когда в его отделение приходили жители Форни ди Сопра, которые хотели получить кредит, но не могли, Баскиера "добавлял" на их счета немного денег.

Клиенты, как правило, быстро возвращали долги. Однако находились и те, кто этого не делал, и тем самым ставили Баскиеру в затруднительное положение.

В конце концов работодатель Баскиеры заметил, что тот занимается незаконными махинациями.

Однако тот факт, что мужчина не вывел ни одного цента на собственные счета, позволил ему заключить соглашение с итальянской полицией.

"Я всегда думал о том, что кроме защиты вкладчиков, наша задача заключается еще и в том, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается", - заявил он.

С учетом того, что ранее Баскиеру не обвиняли в уголовных преступлениях, правоохранители пошли на мировое соглашение: мужчину могли приговорить к двум годам тюрьмы, однако он останется на свободе.

Однако, как заявили его адвокаты, Баскиера сейчас остался без работы и дома.