Ворота Китая. Почему жители столицы мультимиллионеров Гонконга чувствуют себя несчастными

В 2017 году число гонконгцев с состоянием более $ 30 млн перевалило за 10 тысяч

Привлекательный экономическими и правовыми свободами Гонконг стал точкой притяжения для китайских капиталов и превратился в мировую столицу мультимиллионеров, затмив собой даже Нью-Йорк, пишет журнал Новое Время.

Но хотя Гонконг занимает десятое место в мире по ВВП на душу населения в рейтинге счастья The World Happiness Report 2018 Гонконг стоит на 77‑й ступеньке из 157.

Город десяти тысяч мультимиллионеров

В середине сентября эксперты присудили Гонконгу статус рекордсмена по количеству горожан-мультимиллионеров.

В 2017 году число гонконгцев с состоянием более $ 30 млн выросло на треть и в результате перевалило за 10 тыс., подсчитывают аналитики Wealth-X, компании исследований в сфере богатства и роскоши, в своем ежегодном отчете о всемирном богатстве.

Самый богатый человек в Гонконге - 90-летний Ли Кашин, стоимость активов которого $34,9 млрд / Фото: EPA

“Гонконг впервые получил более высокий рейтинг, чем Нью-Йорк, с момента первого выпуска отчета в 2011 году”, - подчеркивает в разговоре с НВ Майкл Филлипс, старший директор по маркетингу и коммуникациям Wealth-X.

Такой результат в компании объясняют ростом мировых финансовых рынков, привязкой местной валюты - гонконгского доллара - к курсу укрепившего свои позиции доллара США, а также расширением торговых и инвестиционных связей мегаполиса с материковым Китаем. При этом Гонконг имеет собственные правительство, судебную и законодательную власть, полицию, валюту, а также статус свободной экономической зоны с низкими налогами и минимальным вмешательством государства.

“Гонконг - ворота между Китаем и внешним миром”, - говорит в беседе с НВ Син Чжао, 29‑летний бизнес-консультант, который живет и работает в Гонконге.

По его словам, этот город в качестве отправной точки выбирают для себя многие китайские компании, желающие выйти на международный рынок. Свои офисы в Гонконге открывают также иностранные игроки, которые приходят в Китай.

Только для богатых

На фоне расцвета люксовых брендов и глобальных торговых сетей малому бизнесу в Гонконге выжить нелегко. Ансон Ли, 19‑летний студент гонконгского колледжа, который родился и вырос в этом городе, рассказывает, как еще десять лет назад в городе было много мелких лавок, и создавать бизнес удавалось предпринимателям самого разного уровня. Однако с ростом числа богачей небольшие магазинчики и кафе начали закрываться, главным барьером для них стали высокие арендные ставки.

Теперь все, что вы видите, - это ювелирные магазины; большое количество богатых людей разрушило разнообразие города

“Теперь все, что вы видите, - это ювелирные магазины; большое количество богатых людей разрушило разнообразие города”, - вздыхает горожанин.

“Из-за высокой стоимости жизни гонконгцы должны постоянно думать о том, как заработать больше денег, чтобы выжить и улучшить свой быт, - говорит еще один коренной житель мегаполиса Мартин Кван, - Это формирует культуру города, где деньги занимают особое место”.

33‑летний Кван живет отдельно от родителей, тратит около $ 640 на аренду квартиры площадью 14 кв. м и еще столько же на транспорт, питание и другие расходы.

Чтобы купить такую крошечную квартиру, жителю Гонконга нужно около $ 500 тыс. В итоге около 2 млн гонконгцев живут в выделенных государством квартирах, получая субсидии на арендную плату. Те же, кому повезло меньше, вынуждены ютиться в ячейках 1,2х1,8 м, арендуя их за $ 220 в месяц.

Пятая часть горожан живет за чертой бедности, а уровень материального неравенства здесь, по данным международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam, остается одним из самых высоких в мире: богатейшие 10% домохозяйств Гонконга зарабатывают почти в 44 раза больше, чем самые бедные 10%. Заработок последних в среднем составляет около $ 330 в месяц, рапортует в своем отчете гонконгский департамент переписи и статистики. Местные жители чувствуют себя несчастнее граждан Молдовы, России и Беларуси.

“Экономика города растет, но так, что богатые богатеют, а бедные лишь становятся беднее”, - описывает реалии родного города Ли.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №34 от 20 сентября 2018 года