Венгрия блокировала сближение Украины с НАТО и ЕС из-за вопроса закарпатских венгров

15 сентября, 23:24
Поделиться:
Флаг Венгрии над входом в здание городского совета в Береговом (Фото:Женя Савилов / AFP via EastNews)

Флаг Венгрии над входом в здание городского совета в Береговом (Фото:Женя Савилов / AFP via EastNews)

Венгрия блокировала сближение Украины с НАТО и ЕС из-за вопроса закарпатских венгров. Об этом заявил государственный секретарь МИД Венгрии Левент Мадьяр, которого в пятницу, 15 сентября, цитирует венгерское медиа Index.

Это заявление он сделал во время заседания венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по вопросам образования.

По его словам, за последние годы украинское государство ввело ряд мер, которые ограничивают право закарпатских венгров на обучение на родном языке, и эта тема была важной для Венгрии.

Видео дня

«Это настолько важно для нас, что мы заблокировали вступление и сближение Украины с ЕС и НАТО», — приводит слова Мадьяра Index.

Читайте также:

Флаг Венгрии над входом в здание городского совета в Берегово (Фото:Genya Savilov / AFP via EastNews) Влияние Будапешта существенное. Чем живут, кого любят и что ненавидят венгры Закарпатья — интервью NV

Он также сказал, что ничего не изменится, если не будет значимого движения в восстановлении этих прав. О том, как этого можно достичь, и будет идти речь на нынешних технических дискуссиях.

В то же время госсекретарь выразил оптимизм, что может быть достигнута договоренность о дорожной карте для решения споров.

Издание отмечает, что украинское правительство пошло навстречу и готово вести переговоры о правах венгерского меньшинства на Закарпатье. Об этом, согласно сообщению, говорила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, но она добавила, что они все еще будут иметь определенные ожидания от меньшинств.

Еще до полномасштабного вторжения России, в 2017 году, Венгрия заявляла, что будет блокировать сближение Украины с ЕС из-за проблемы закарпатских венгров.

Читайте также:
Орбан призвал Запад не брать Украину в НАТО и заключить соглашение с Россией. В МИД ему ответили
Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Венгрия НАТО Закарпатье Украина-ЕС Ольга Стефанишина Украина-Венгрия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X