Вопрос о Brexit должны решить избиратели — лидер лейбористов
Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин выступил за то, чтоб избиратели получили возможность проголосовать по вопросу Brexit — путём повторного референдума или же досрочных выборов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Комментируя итоги выборов в Европарламент, Корбин заявил, что правительство консерваторов завело переговоры о Brexit в тупик, а нынешний состав парламента не способен из него выйти.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.
Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.
Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.
23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.