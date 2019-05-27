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Вопрос о Brexit должны решить избиратели — лидер лейбористов

Сегодня, 22:00
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Вопрос о Brexit должны решить избиратели — лидер лейбористов - фото

Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Джереми Корбин

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин выступил за то, чтоб избиратели получили возможность проголосовать по вопросу Brexit — путём повторного референдума или же досрочных выборов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Комментируя итоги выборов в Европарламент, Корбин заявил, что правительство консерваторов завело переговоры о Brexit в тупик, а нынешний состав парламента не способен из него выйти.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.

Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Джереми Корбин Великобритания Brexit

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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