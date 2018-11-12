12 ноября 2018, понедельник

Вопрос демократии: Меркель выступила за увеличение количества женщин в парламенте

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала увеличение количества женщин в немецком парламенте.

Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, это касается "элементарного вопроса нашей демократии".

"Квоты были важными, однако целью должен быть паритет", - сказала она.

Меркель убеждена, что равенство количества мужчин и женщин должно быть везде: в политике, экономике, государственном управлении.

Смотрите также

Канцлер отметила, что в США в 90% крупнейших корпораций является не менее двух женщин в совете директоров, в Великобритании и Франции - около 50%. В ФРГ в свою очередь этот показатель достигает лишь 16,7%.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове