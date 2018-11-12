Вопрос демократии: Меркель выступила за увеличение количества женщин в парламенте

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала увеличение количества женщин в немецком парламенте.

Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, это касается "элементарного вопроса нашей демократии".

"Квоты были важными, однако целью должен быть паритет", - сказала она.

Меркель убеждена, что равенство количества мужчин и женщин должно быть везде: в политике, экономике, государственном управлении.

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Канцлер отметила, что в США в 90% крупнейших корпораций является не менее двух женщин в совете директоров, в Великобритании и Франции - около 50%. В ФРГ в свою очередь этот показатель достигает лишь 16,7%.