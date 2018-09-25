Вопреки С-300: Израиль намерен продолжать операции в Сирии

Премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху заявил, что его страна намерена продолжать противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии.

Перед отлетом в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН Нетаньяху сказал, что власти страны будут "делать все необходимое для защиты безопасности Израиля", сообщает Times of Israel.

Официально об этом решении объявил также израильский военно-политический кабинет по безопасности, отметив, что Израиль продолжит бороться с военным закреплением Ирана в Сирии, сохраняя при этом координацию с российскими военными.

Напомним, 18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 во время запусков ракет с французского корабля, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

После этого Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 усилит напряженность в регионе.