Вопиющая жестокость. Мировые СМИ об акциях протеста в России и их подавлении

Более 1,6 тыс. человек были задержаны в субботу, 5 мая, в ходе массовых протестов во многих городах России. Демонстрации прошли накануне инаугурации Владимира Путина под лозунгом Он нам не царь! Крупнейшие акции состоялись в Москве и Санкт-Петербурге, где полиция силой разгоняла несанкционированные протесты. Был задержан и главный организатор всероссийской акции, лидер оппозиции Алексей Навальный. Его отпустили в тот же день - до заседания суда 11 мая.

НВ собрало выдержки из самых интересных материалов западных СМИ о российской протестной волне.

The Guardian

Хотя демонстрации представили Путина в нелицеприятном свете всего за два дня до его инаугурации и за шесть недель до открытия Чемпионата мира по футболу в Москве, по своему размаху и накалу протесты были далеки от восстания в соседней Украине или масштабных демонстраций, которые вынудили премьер-министра Армении Сержа Саргсяна уйти в отставку в прошлом месяце.

Протесты также были намного меньшими, чем акции, прошедшие в центре Москвы накануне инаугурации Путина на третий срок в мае 2012 года. Тогда в них приняли участие десятки тысяч человек, а завершились митинги жестокими столкновениями между полицией и протестующими. Почти 500 человек были арестованы, что означало конец антипутинской коалиции среди российской оппозиции. "Они испортили мне праздник. Теперь я испорчу им жизнь", - так якобы заявил Путин после протестов в 2012 году, согласно рассказам инсайдеров Кремля, которых цитировала российская оппозиция.

Субботние [5 мая] протесты оппозиции еще раз подтвердили, что Навальный способен вывести на улицу относительно большое количество людей, но они также подчеркнули, что он не имеет достаточно обширной волны народной поддержки, которая бы сделала его серьёзной угрозой долгосрочному пребыванию Путина у власти. Его сторонники объясняют это отчасти тем, что личность Навального – под запретом на государственном телевидении, которое проводит регулярные кампании клеветы против критиков Кремля. Национальные телеканалы обвиняют Навального в том, что он сотрудничает с Соединенными Штатами и Великобританией, чтобы свергнуть Путина - утверждение, которое он не раз высмеивал.

Les Echos

В понедельник, 7 мая, после 18 лет у власти, переизбранный 18 марта с рекордным результатом в 76% Владимир Путин официально примет четвертый по счету президентский мандат после грандиозной церемонии инаугурации в Кремле.

Навальный, который был весьма спорно отстранен от участия в выборах, до сих пор представляет наиболее организованную и мощную силу в оппозиции

Однако демонстрации, организованные двумя днями ранее на московских улицах лидером оппозиции Алексеем Навальным, которого не допустили к выборам, напоминают о том, что это избрание – не более чем операция по продлению пребывания Путина в Кремле еще на шесть лет, под видом демократии, но без настоящей конкуренции.

Напрасные и не слишком многочисленные, эти протесты бросают вызов популярности президента, которая остается реальной и прочной, хотя и в значительной степени режиссируется пропагандой.

The Times

Казаки в камуфляжных куртках атаковали демонстрантов в ходе главной акции в Москве в субботу, 5 мая. [...] По-видимому, власти поддерживают или как минимум допускают [на митинги] группы мужчин в казацкой экипировке, чтобы с их помощью запугать протестующих [...].

Гопота, называющая себя казаками, вместе с ментами избивали людей pic.twitter.com/sc5UW6xe7d — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 5 мая 2018 г.

41-летнего Алексея Навального освободили из полицейского участка вскоре после того, как ему предъявили обвинение в нарушении правил публичных собраний и оказании сопротивления полиции. Он должен предстать перед судом в пятницу, 11 мая. [...].

Аналитики сходятся во мнении, что Кремль, вероятно, осторожничает с удержанием Навального под стражей, поскольку 65-летний Путин начинает свой четвертый президентский срок, который продлится до 2024 года и расширит его фактическое управление страной до 25 лет.

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The Independent

Нынешние события [акции 5 мая] по стилю были идентичны протестам накануне предыдущей инаугурации Путина в мае 2012 года. Тогда жестокие столкновения сопровождались массовыми арестами, а впоследствии – драконовскими тюремными сроками. В тот момент на зарождающемся протестном движении в России был поставлен окончательный крест.

С тех пор хватка и власть Кремля неуклонно усиливается - и уровень его доминирования продемонстрировал катастрофический результат либеральных сил на президентских выборах в марте.

Жестокое подавление протестов напомнило многим об аналогичных столкновениях в 2012 году / Фото ЕРА

"Власть полагает, что она сильна и обладает сильной социальной поддержкой, - говорит независимый эксперт Дмитрий Орешкин. - Может, это и не так, но власти были явно настроены жестоко подавить и сокрушить Навального".

Навальный, который был весьма спорно отстранен от участия в выборах, до сих пор представляет наиболее организованную и мощную силу в оппозиции. Его ориентированный на YouTube стиль, энергия и дерзкие антикоррупционные расследования вдохновили российскую молодежь. И сегодня [на улицы] вышло преимущественно молодое поколение.

Однако абсолютистская тактика лидера оппозиции лишает его поддержки среди умеренных [россиян]. Многие критикует его отказ провести митинг в альтернативном и менее центральном месте на проспекте Сахарова, предполагая, что он искал скандала.

"Старшее поколение покидает его, поскольку видит, что он уже не лидер протеста, а скорее революционер, - говорит Орешкин. – Он полагается на молодых людей, которыми легче манипулировать, но в то же время отпугивает людей. Кажется, у него нет ничего нового, кроме массовых митингов".

Deutsche Welle

Насильственное подавление протестов подверглось международной критике, а ЕС осудил российские власти за "жестокость полиции и массовые аресты".

"Задержание более тысячи демонстрантов и насилие, примененное против них со стороны российских властей по всей стране, угрожают основополагающим принципам свободы выражения и собраний в Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕС.

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Главный контрольный орган по правам человека, Amnesty International, назвал "вопиющим" фактом использование силы со стороны полиции и прокремлевских активистов против протестующих, даже с учетом того, что демонстрации не были согласованы с властями.

"Власти должны немедленно освободить всех арестованных мирных протестующих и начать независимое, тщательное и эффективное расследование в отношении применения силы полицией и нападений "казаков" на протестующих", - заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International в странах Восточной Европы и Центральной Азии.