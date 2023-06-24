В Ростове-на-Дону возле штаба Южного военного округа прогремели взрывы. ЧВК Вагнер призывает людей отойти от здания — видео 24 июня, 14:20 В Ростове-на-Дону возле штаба Южного военного округа прогремели взрывы возле штаба Южного военного округа (Фото:Кадр из видео Mash/Telegram)

В Ростове возле штаба Южного военного округа прогремело два взрыва. Боевики ЧВК Вагнера требуют, чтобы люди отошли минимум на два километра от здания, сообщает Mash.

Ранее сообщалось, что подразделения ЧВК Вагнера еще утром, 24 июня, захватили в Ростове штаб Южного военного округа, отдел полиции, здание МВД, ФСБ и администрацию города.

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Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».

Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.

Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

Российские военкоры утверждают, что авиация РФ наносит удары по трассе М-4, по которой движутся бойцы ЧВК Вагнер. Эта трасса соединяет Ростов, Воронеж и Москву.

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал новое обращение, в котором отказался сложить оружие и раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, который назвал организаторов «мятежа» предателями России.

Российские Telegram-каналы сообщали о падении самолета Ан-24 под Воронежем.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вооруженный конфликт в России, заявив, что чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников в Украине, тем больше хаоса получит для себя внутри.