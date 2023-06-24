Osint-проект Oryx начал фиксировать уничтоженную технику ЧВК Вагнера и войск Минобороны РФ 24 июня, 15:08 Танки в Ростовской области (Фото:Соцсети)

По данным Oryx, российская армия потеряла меньше чем за сутки:

самолет Ил-22

два вертолета, предназначенные для радиоэлектронной борьбы

один вертолет Ми-35

боевую машину «Тигр» Видео дня

военный КамАЗ

OSINT-проект Oryx ведет подсчет потерь техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК Вагнера.

Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

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Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».

Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.

Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

Российские военкоры утверждают, что авиация РФ наносит удары по трассе М-4, по которой движутся бойцы ЧВК Вагнер. Эта трасса соединяет Ростов, Воронеж и Москву.

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал новое обращение, в котором отказался сложить оружие и раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, который назвал организаторов «мятежа» предателями России.



Российские Telegram-каналы сообщали о падении самолета Ан-24 под Воронежем.

