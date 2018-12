В Манчестере вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции города, нападавший задержан. Ведется расследование произошедшего.

Правоохранители также уточнили, что в результате инцидента пострадали мужчина, женщина, а также полицейский. Об их состоянии не сообщается.

"Мы продолжаем разбираться с инцидентом на станции Виктория. Станция в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT