Вооруженный мужчина взял в заложники трех человек в доме для ветеранов в Калифорнии

В пятницу, 9 марта, в городе Янтвилл, штат Калифорния, вооруженный мужчина взял в заложники по меньшей мере трех человек.

Как сообщил AP представитель местной пожарной службы Чейз Бекман, заложников удерживают в помещении центра для ветеранов.

На данный момент полиция заблокировала все въезды и выезды из здания и призвала случайных посетителей не приближаться к месту инцидента.

Полиция сообщила, что по меньшей мере от 15 до 20 выстрелов были выпущены в корпусе G. Информации о пострадавших пока нет, передает KTVU.

Центр, открытый в 1984 году, является крупнейшим домом ветеранов в США. Здесь проживает около 1000 пожилых людей и людей с инвалидностью.

Янтвилл находится в долине Напа, сердце винодельческого региона Северной Калифорнии.

Напомним, что в городе Нунетон в Великобритании мужчина, вооруженный ружьем, взял в заложники посетителей развлекательного центра.