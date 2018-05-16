Вооруженные самурайскими мечами неизвестные напали в Индонезии на управление полиции

Четверо террористов были ликвидированы, еще один задержан

На острове Суматра в Индонезии произошла новая террористическая атака на полицейское управление.

Как сообщает Daily Star, в результате нападения погиб один правоохранитель, еще двое были ранены.

По некоторым данным, пострадали также двое журналистов, находившихся в управление полиции во время атаки.

При этом отмечается, что террористы были вооружены самурайскими мечами, а у одного из них был при себе предмет, похожий на взрывное устройство.

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Четверо злоумышленников были ликвидированы сотрудниками полиции, а еще одного, который пытался сбежать, удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в городе Сурабая в Индонезии террористы-смертники на скутерах устроили взрыв рядом с полицейским участком.