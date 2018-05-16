Вооруженные самурайскими мечами неизвестные напали в Индонезии на управление полиции

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Четверо террористов были ликвидированы, еще один задержан
Скриншот

Четверо террористов были ликвидированы, еще один задержан

На острове Суматра в Индонезии произошла новая террористическая атака на полицейское управление.

Как сообщает Daily Star, в результате нападения погиб один правоохранитель, еще двое были ранены.

По некоторым данным, пострадали также двое журналистов, находившихся в управление полиции во время атаки.

При этом отмечается, что террористы были вооружены самурайскими мечами, а у одного из них был при себе предмет, похожий на взрывное устройство.

Четверо злоумышленников были ликвидированы сотрудниками полиции, а еще одного, который пытался сбежать, удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в городе Сурабая в Индонезии террористы-смертники на скутерах устроили взрыв рядом с полицейским участком.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове