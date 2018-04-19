Вооруженные люди украли из парламента Нигерии жезл, необходимый для принятия решений - видео

В Нигерии группа вооруженных людей ворвалась в парламент страны и похитила жезл, являющийся символом власти.

Как сообщает ТСН, без данного церемониального реквизита сенаторы не могут принимать необходимых решений.

На кражу у злоумышленников ушло около двух минут. Ворвавшись в сессионный зал, они схватили жезл, после чего сбежали из здания парламента, несмотря на противодействие охраны.

Впрочем, этот удар по нигерийскому парламентаризму оказался не столь критичным, и через некоторое время в зал принесли другой символ власти - на этот раз булаву.

В организации похищения жезла подозревают одного из сенаторов, которого недавно отстранили от выполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Луцке во время заседания горсовета вспыхнула драка между депутатами и группой неизвестных.