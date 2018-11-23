Вооруженное нападение в колледже Китая: один студент погиб, 11 ранены

В пятницу, 23 ноября, вооруженный мужчина убил одного студента и ранил еще 11 человек в политехническом колледже в провинции Юньнань на юге Китая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

В заявлении властей города Аньнин указывается, что 20-летний мужчина по имени Янг ранил девятерых студентов и двух учителей. Еще один пострадавший скончался от полученных ранений в больнице.

Власти расследуют этот инцидент. В сообщении не указано, из какого оружия были ранены потерпевшие и мотивы нападавшего.

Смотрите также В Китае автомобиль въехал в толпу школьников: есть погибшие и пострадавшие