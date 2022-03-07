Издали указ. Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию 7 марта, 19:22 Цей матеріал також доступний українською Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Венгрия запретила доставлять Украине оружие через территорию своей страны. Об этом премьер-министр Виктор Орбан заявил в понедельник, 7 марта.

По его словам, в Венгрии был издан указ с соответствующим решением.

«Мы оценили ситуацию. Военные действия все ближе и ближе к венгерской границе. Это значит, что количество беженцев будет расти. Мы должны быть готовы принимать все больше людей», — заявил Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что его страна не будет поставлять вооружение Украине, поскольку «венгерская армия не имеет оружия, без которого она может обойтись». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что страна отказывается от поставок вооружения ради своей безопасности.

7 марта — 12−1 день полномасштабной войны с Россией, которая началась с ее вторжения в Украину 24 февраля. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

27 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз профинансирует закупку и поставку летального оружия для Украины — впервые в истории это сделают для страны, которую подверглась атаке.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.