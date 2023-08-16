Сразу несколько оппозиционных российских журналисток и активисток заявили, что их отравили, но не всем можно верить — The Insider 16 августа, 18:53 Клиника Шарите в Берлине (Фото:Reuters / Michele Tantussi)

Издание The Insider опубликовало расследование, в котором говорится о вероятном отравлении журналисток Елены Костюченко и Ирины Баблоян, а также главы фонда Свободная Россия Наталии Арно. Не исключено, что есть и другие пострадавшие среди уехавших за рубеж медийщиков и активистов. В то же время, как установили журналисты, появилась группа известных россиянок, симулирующих отравление редкими ядами.



Случаи Костюченко, Баблоян и Арно по просьбе The Insider изучали эксперты по отравляющим веществам. Они пришли к выводу, что попадание в организм ядов извне — наиболее вероятная причина симптомов, на которые жаловались пострадавшие.

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В то же время ни в одном случае конкретные токсины не называются, пишут расследователи.

Фото: Elena Kostyuchenko / Facebook

Елена Костюченко. 35 лет, журналистка, активистка ЛГБТ-движения. После серии репортажей для Новой газеты из Украины в марте 2022 года выехала в Германию. Перейдя на работу в Медузу, в октябре прошлого года обратилась в консульство Украины в Мюнхене за визой для командировки.

Возвращаясь на поезде в Берлин, она почувствовала острое недомогание. Вот как Костюченко описала свое состояние в статье для Медузы.

В поезде я нашла свое место и сразу пошла в туалет. Я намочила салфетки и стала вытираться. Оказалось, я сильно вспотела. Запах пота был резкий и странный: пахло гнилыми фруктами. Я села на свое место и стала вычитывать рукопись книги. Через какое-то время поняла, что читаю один абзац снова и снова, не могу продвинуться дальше. Я прислушалась к себе. Болела голова. За три недели до этого я перенесла ковид. Я подумала: неужели я снова заболела… Когда я вышла на вокзале, поняла, что не могу сообразить, как мне добраться до дома. Я знала, что мне надо перейти на метро, но не понимала как… От метро до дома идти пять минут. Я шла очень долго. Через каждые несколько шагов я опускала сумку на землю (она казалась невыносимо тяжелой), отдыхала. На лестнице у меня появилась одышка. Я думала: как же меня скрутило, **аный ковид. Дома я сразу легла спать. Я надеялась, что после сна мне станет лучше. Но стало хуже. Я проснулась от боли в животе. Она была странной — очень сильной, но не резкой, ее как будто включали и выключали. Я попыталась сесть и легла обратно. Голова кружилась так, что комната, казалось, вращается. С каждым вращением нарастала тошнота. Я дошла до туалета, там меня вырвало.

К врачу Костюченко попала только через 10 дней. Анализы показали повышение печеночных ферментов и гематурию (кровь в моче). Врачи исключили один за другим несколько диагнозов, пока не предположили отравление.

По законам Германии, Костюченко обязали обратиться в полицию. Там женщину обругали за беспечность и отправили сдавать кровь на токсины в клинику Шарите. Россиянка утверждает, что результаты анализов от нее скрыли.

Источник The Insider со связями в специализированных лабораториях рассказал, что анализ Костюченко не дал однозначного результата, сделать вывод о том, какое вещество явилось причиной отравления, нельзя.

Эксперты издания предположили, что главное подозрение падает на хлорорганические соединения, например, дихлорэтан. Он мог попасть в организм через кожу или, более вероятно, с пищей.

Фото: Эхо Москвы

Ирина Баблоян. 36 лет, журналистка, радиоведущая. Осенью 2022 года переехала из РФ, где много лет работала на Эхе Москвы, в родной Тбилиси. Там жила в гостинице.

На 27 октября была запланирована ее командировка в Ереван. Перед выездом ей стало нехорошо. Появился «ладонно-подошвенный синдром» — ладони и стопы побагровели и горели так, «будто держишь в руках огонь». (Такой же симптом был у Костюченко).

Уже в Армении появилась сильная боль в животе и тошнота, на коже высыпали красные пятна.

Баблоян не обращалась к токсикологу, а анализы сдала только спустя несколько месяцев, оказавшись в Берлине. После этого к ней пришли немецкие полицейские и тщательно расспрашивали об обстоятельствах заболевания.

Экспертам The Insider версия об экзогенном отравлении представляется вероятной. Схожесть симптомов с теми, что описала Елена Костюченко, позволяет предположить, что мог использоваться тот же или схожий отравляющий агент.

Фото: Фонд Свободная Россия

Наталия Арно. 47 лет, президент по развитию фонда Свободная Россия, который занимается поддержкой активистов, журналистов и продемократических организаций, а также лоббирует санкции против путинского окружения. С 2015 года живет в США.

2 мая 2023 года Наталия Арно участвовала в мероприятии в Праге, после которого вернулась в отель и обнаружила дверь своего номера открытой. Из вещей ничего не пропало, однако явственно ощущался запах парфюма, которого до этого не было.

«Около двух часов ночи Наталия легла спать, но проснулась в пять утра от чудовищной боли. Особенно болели зубы и язык, поэтому в первое время Наталия подумала, что это, возможно, просто какая-то странная зубная боль, но она была слишком сильной, не снималась обезболивающими. Спустя несколько часов боль стала распространяться дальше, будто „гуляя“ по телу, — то она чувствовалась в ушах, то в груди, то под мышками, то, через несколько минут, вдоль позвоночника», — сообщает The Insider.

Утром активистка вылетела в Вашингтон и там сразу сдала анализы. Результаты токсикологических исследований ей неизвестны, единственное, что сообщили Наталии врачи, — это то, что она была отравлена.

По мнению эксперта The Insider, описанные симптомы указывают на нервно-паралитическое вещество. К таковым относятся все виды Новичка, но конкретизировать класс вещества невозможно. При чистке зубов яд мог попасть в микропоры в полости рта и через несколько часов начать действие, сказал источник издания.

Российские спецслужбы в последние годы применяли против врагов режима редкие яды, которые затруднительно определить сразу. Наиболее известные случаи:

2015 и 2017 — два покушения на политика Владимира Кара-Мурзу-младшего в Москве;

2018 — отравление Новичком беглого агента Сергея Скрипаля в Солсбери (Великобритания);

2018 — отравление участника Pissy Riot, издателя Петра Верзилова в Москве;

2019 — отравление писателя Дмитрия Быкова в Уфе;

2020 — отравление политика Алексея Навального в Томске.

Расследователи не исключают, что спецотряды путинских отравителей переключились на женщин с оппозиционными взглядами.

В статье, впрочем, указывается и новая тенденция. Некоторые публичные персоны в РФ симулируют тяжелое отравление, чтобы, по всей видимости, привлечь к себе внимание.

Один из случаев — рассказ соратницы Навального Любови Соболь о слежке за ней в Берлине и последующем недомогании, из-за которого она попала в Шарите. The Insider опросил ряд врачей, которые сошлись во мнении, что симптомы, с которыми столкнулась Соболь, не могут объясняться отравлением.

Еще более нашумевшим эпизодом стало заявление московской активистки и YouTube-блогера Эльвиры Вихаревой. Она утверждала, что была отравлена дихроматом калия, что обезобразило ее внешность, и даже опубликовала результаты лабораторного исследования.

Фото: Эльвира Вихарева / Teletype

«Всё бы хорошо, но этот анализ ей не принадлежит — он взят из научной статьи 2012 года, которую консультирующий The Insider эксперт нашел в журнале Forensic Science International, в тексте описывается случай непреднамеренного отравления дихроматом калия у 58-летнего мужчины во Франции», — говорится в расследовании.