Волкер: Украинцы имеют право открывать огонь, защищаясь от иностранных военных

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Bild, что украинские военные имеют право открывать огонь на собственной территории, защищая ее от иностранных военных.

Так он ответил на вопрос об отчетах ОБСЕ, согласно которым огонь на Донбассе открывают как боевики, так и украинские военные.

"Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны принимать во внимание, что все это происходит на территории Украины. Для страны абсолютно нормально иметь солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такая ситуация на востоке Украины. На украинской стороне происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории", - отметил Волкер.

Спецпредставитель подчеркнул, что существуют разновидности нарушения прекращения огня.

"Если вы защищаете село в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы тогда стреляете в ответ, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", - добавил Курт Волкер.

Ранее Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты не станут признавать аннексию Крыма и СМИ, в свою очередь, поспешили с выводами, распространяя такую информацию.