Волкер отреагировал на возможную отставку Суркова

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия не подтвердила отставку главного российского переговорщика по вопросам Донбасса Владислава Суркова.

"Официально мы не имеем информации из Кремля будет он или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, которое передает содержание переговоров надежно. Я был бы доволен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет", - цитирует Радио Свобода заявление Волкера.

Спецпредставитель США добавил, что если Суркова заменят другим представителем, Вашингтон предпочтет иметь дело с человеком, который имеет прямой канал связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Решения действительно находятся в его [Путина] руках", - подытожил Волкер.

Ранее СМИ сообщили, что Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента Владимира Путина.

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Сурков в течение 12 лет занимал пост заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента РФ. На этой должности курировал внутреннюю политику, будучи одним из самых влиятельных чиновников и политиков в стране. За возможность влиять на политические решения Суркова называли "серым кардиналом Кремля".

Сейчас Сурков отвечает за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.