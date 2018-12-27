Вокзал в Страсбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании Вчера, 23:53 27 Цей матеріал також доступний українською В данный момент вокзал возобновил свою работу

Вечером в четверг, 27 декабря, железнодорожный вокзал во французском городе Страсбург был эвакуирован после анонимного сообщения о заминировании.

Сообщение о заложенной бомбе было получено полицией по SMS, передает La Lsace.

После трехчасовой проверки полицией работа вокзала была частично возобновлена. Поезда ходят с опозданием.

Напомним, 11 декабря террорист Шериф Шекатт открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга. В результате погибли пять человек, более десяти получили ранения.

Шекатт был убит в перестрелке с полицией через два дня после атаки.

Вскоре после его смерти подконтрольное ИГИЛ информационное агентство Amaq заявило, что он был "солдатом" группировки.