Войска Асада усилили наступление в районе Восточной Гуты - наблюдатели

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Правительственные войска продолжают обстрел Восточной Гуты

Правительственные войска продолжают обстрел Восточной Гуты

Войска сирийского президента Башара Асада усилили наступление в районе Восточной Гуты под Дамаском.

Об этом сообщили в Сирийском мониторинговом центре за соблюдением прав человек, который базируется в Лондоне, пишут DW.

По данным наблюдателей, правительственные войска наносят авиаудары по району, а также обстреливают его из артиллерии и ракет.

Отмечается, что в воскресенье, 11 марта, в результате атак погибли не менее 20 человек.

Ранее СМИ сообщали, что часть повстанцев, которые ведут боевые действия против сирийских правительственных войск, начали покидать осажденную Восточную Гуту.

Напомним, с 18 февраля в Восточной Гуте не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больниц и голоде среди населения.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о 30-дневном прекращения огня в Сирии.

С 27 февраля с 09:00 до 14:00 в Восточной Гуте должны были начаться гуманитарные паузы для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Однако режим тишины нарушили. 28 февраля сирийские правительственные войска продолжили наземное наступление.

4 марта Башар Асад заявил, что его войска должны продолжить наступление на анклав повстанцев в Восточной Гуте, несмотря на международные призывы положить конец кровопролитию.

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