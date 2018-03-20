Войска Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте, 15 детей погибли - наблюдатели

Войска сирийского президента Башара Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте в городе Ирбин, пишет DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В результате атаки погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Ранения получили около 50 гражданских.

По данным наблюдателей, и жертвы, и пострадавшие скрывались от бомбардировок в подвале школы.

Спасательные работы продолжаются, поэтому количество жертв может возрасти.

По неподтвержденным данным, авиаудары могли наносить российские ВВС, которые поддерживают Асада. На это могут указывать задействованные во время операции самолеты и вооружение.

12 марта наблюдатели сообщили, что войска сирийского президента Башара Асада усилили наступление в районе Восточной Гуты под Дамаском.

Часть повстанцев, которые ведут боевые действия против сирийских правительственных войск, начали покидать осажденную Восточную Гуту.

С 18 февраля в Восточной Гуте не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больниц и голоде среди населения.