Война в Йемене: за последние три года погибли 60 тысяч человек - доклад Сегодня, 17:25 0 Цей матеріал також доступний українською Жертвами войны в Йемене стали 60 тысяч человек

С 2016 года в Йемене в результате вооруженного конфликта погибли 60 тысяч человек, говорится в докладе неправительственной исследовательской компании Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

По данным экспертов ACLED, мониторящих события в Йемене, за первые 11 месяцев 2018 года было убито более 28 тысяч человек, что на 68% больше, чем в 2017 году. Больше трех тысяч человек погибли в ноябре, этот месяц стал самым смертоносным с начала наблюдения за гражданской войной, передает AP.

В отчете указано, что за последние три года зафиксировано три тысячи атак на мирных жителей, в результате которых погибло около 6,5 тысячи человек. Эта цифра не включает жертв среди гражданских лиц, погибших при наземном наступлении.

В отчете ACLED не указаны данные о смертях за последние несколько месяцев 2014 года, когда йеменские повстанцы-хуситы захватили столицу Сану и значительную часть севера страны, а также потери в 2015 году, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция присоединилась к войне на стороне правительства.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.