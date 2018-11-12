Война в Йемене: 150 человек погибли в битве за стратегический портовый город

В Йемене идут бои за контроль над портом Ходейда

В Йемене в результате боевых действий в районе портового города Ходейда за последние 24 часа погибли по меньшей мере 150 человек, сообщает в понедельник AFP со ссылкой на медиков и военные источники.

Правительственные силы при поддержке арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с 1 ноября возобновили наступление на стратегически важный порт на берегу Красного моря, находящийся под контролем повстанцев-хуситов шиитского движения Ансар Аллах. Через порт Ходейды пролегает единственный путь доставки гуманитарной помощи для 14 миллионов йеменцев, которые находятся перед угрозой голода.

По словам источника в проправительственной коалиции, повстанцы заставили их отступить. Хуситы, в свою очередь, заявили, что они "заманили" бойцов режима на западную береговую линию Ходейды, где повстанцы пошли в атаку на войска.

Жители и источники в правительственных силах сообщили, что повстанцы расставили снайперов на крышах жилых домов в восточной части Ходейды, в нескольких километрах от порта на западной окраине города.

Местные правозащитные организации говорят, что мирные жители находятся в постоянном "состоянии страха".

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Ранее сообщалось, что в результате ожесточенных боев в Ходейде погибли по меньшей мере 110 повстанцев-хуситов и 22 бойца проправительственных сил.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.