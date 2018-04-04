Воевавшему на стороне террористов "ДНР" наемнику из Венгрии удалось избежать тюрьмы

Суд посчитал, что бывший полицейский не знал, что нарушает закон

Суд города Сексард в Венгрии приговорил к двум годам лишения свободы наемника Кристиана Л., воевавшего против Украины на стороне пророссийской террористической организации "ДНР".

При этом судья принял решение ограничиться условным сроком.

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Как передает DW, боевика признали виновным в "запрещенном участии в вооруженной группе, которая участвует в вооруженных столкновениях".

При этом суд счел смягчающим обстоятельством то, что бывший полицейский "не осознавал, что нарушает венгерские законы".

В то же время решение не является окончательным, и подлежит обжалованию.

Ранее сообщалось, что в Беларуси осудили наемника, воевавшего за террористов "ДНР".