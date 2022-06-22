У Захаровой истерика: американский военный во время прогулки по Москве показал символу «Z» средний палец — фото

22 июня, 12:50
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Букву «Z» стали воспринимать в мире символом военных преступлений РФ в Украине (Фото:Руполит/t.me)

Букву «Z» стали воспринимать в мире символом военных преступлений РФ в Украине (Фото:Руполит/t.me)

Военно-морской атташе посольства США в Москве Дейл Сэмуэл во время велопрогулки по российской столице показал средний палец наклеенной на столб букве «Z», ставшей символов военных преступлений РФ в Украине.

Соответствующие фото были обнародованы в соцсетях кремлевской пропагандой.

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Такое поведение американца спровоцировало у спикера российского МИД Марии Захаровой настоящую истерику, в связи с чем она попыталась ответить «стихом», вероятно, собственного сочинения, в котором обвинила власти США в нарушении каких-то «законов».

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«Госдепу законы не писаны: посольский десант сжигает мосты, пока из Москвы все не высланы, используют палец, асфальт и столбы», — возмутилась она у себя в Telegram-канале.

https://www.youtube.com/embed/oBPJQ61iAk4
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Россия Российская агрессия Москва МИД России Дипломатия Мария Захарова Война России против Украины

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