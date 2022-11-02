Воздушный троллинг. Военный самолет США нарисовал пенис в небе возле российской авиабазы
Истребители США (Фото:flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos)
Экипаж американского военного самолета совершил специфический маршрут вблизи российской военной базы в Сирии, который по форме напоминает пенис.
Об этом пишет La Repubblica, публикуя фото маршрута.
Самолет-заправщик KC-135 Stratotanker во вторник, 1 ноября, оставался в течение почти двух часов к востоку от Кипра, находясь перед сирийской базой Тартус, оплотом Москвы в Средиземноморье.
Неизвестно, вылетел ли самолет с Крита для дозаправки истребителей, или у пилотов была одна задача — вывести из себя российских военных в Тартусе.
Прорисованный в небе рисунок остался запечатленным на экранах российских радаров, которые безостановочно охраняют этот район и на который было направлено сообщение американских пилотов.
В районе между Сирией и Кипром в последние месяцы происходили очень близкие полеты американских самолетов-разведчиков с российскими самолетами, взлетавшими с территории Сирии: по крайней мере, в одном случае Пентагон назвал «непрофессиональным» поведение российских пилотов.