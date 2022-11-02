Воздушный троллинг. Военный самолет США нарисовал пенис в небе возле российской авиабазы 2 ноября, 20:02 Истребители США (Фото:flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos)

Экипаж американского военного самолета совершил специфический маршрут вблизи российской военной базы в Сирии, который по форме напоминает пенис.

Об этом пишет La Repubblica, публикуя фото маршрута.

Самолет-заправщик KC-135 Stratotanker во вторник, 1 ноября, оставался в течение почти двух часов к востоку от Кипра, находясь перед сирийской базой Тартус, оплотом Москвы в Средиземноморье.

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Неизвестно, вылетел ли самолет с Крита для дозаправки истребителей, или у пилотов была одна задача — вывести из себя российских военных в Тартусе.

Маршрут KC-135 Stratotanker / Фото: via Fly radar

Прорисованный в небе рисунок остался запечатленным на экранах российских радаров, которые безостановочно охраняют этот район и на который было направлено сообщение американских пилотов.

В районе между Сирией и Кипром в последние месяцы происходили очень близкие полеты американских самолетов-разведчиков с российскими самолетами, взлетавшими с территории Сирии: по крайней мере, в одном случае Пентагон назвал «непрофессиональным» поведение российских пилотов.