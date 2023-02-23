В Белгородской области упал военный самолет РФ 23 февраля, 10:27 В Белгородской области упал российский военный самолет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Валуйском городском округе Белгородской области разбился самолет Минобороны РФ.



Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется», — написал он.

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В Telegram-каналах сообщают, что упал штурмовик Су-25. В Сети появились фото с места падения.

13 февраля военнослужащие Нацгвардии сбили российский самолет Су-25 в районе Бахмута Донецкой области.

