В Госпогранслужбе Украины отреагировали на инцидент с вертолетом на границе Польши и Беларуси 3 сентября, 13:57 В ГПСУ призвали быть внимательными к тому, что говорит Беларусь (Фото:ГПСУ)

Госпогранслужба Украины, комментируя инцидент с военным вертолет на границе Польши и Беларуси, призвала быть внимательными к тому, что говорит Минск.

Об этом сказал спикер украинского пограничного ведомства Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Примечательно, что Беларусь постоянно нагнетает или манипулирует по разным направлениям границы и со странами, которыми она граничит. Надо быть внимательными к тому, что говорит Беларусь, обвиняя разные страны», — отметил он.

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Демченко напомнил также о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Представитель ГПСУ также уточнил, что на украинских границах с Беларусью пока не фиксируют попыток создать провокацию.

«Несмотря на все, подразделения пограничной службы и других Сил обороны хорошо понимают, какой опасной может быть ситуация с Беларусью, которая поддерживает Россию. Поэтому они готовы к развитию любой ситуации», — резюмировал он.

1 сентября пограничный комитет Беларуси утверждал, что польский военный вертолет Ми-24 якобы нарушил белорусскую границу.

В Польше заявили, что проанализируют информацию о якобы нарушении ее военным вертолетом воздушного пространства Беларуси, но призвали относиться к ней с большой осторожностью.

