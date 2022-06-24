В России возле Рязани разбился военный Ил-76: есть погибшие и раненые — видео 24 июня, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Жертвами авиакатастрофы под Рязанью стали четыре человека (Фото:Baza)

В России в поле в районе города Рязань разбился военный самолет Ил-76. Погибли четыре человека, еще пять пострадали.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

По словам очевидцев, при падении самолет задел линию электропередачи, теперь в близлежащем дачном поселке нет света.

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«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — так прокомментировали авиакатастрофу в Минобороны РФ.



Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной авиакатастрофы стал пожар в четвертом двигателе.

Ил-76 летел из Белгорода в Оренбург. В Рязани он сел дозаправиться, после чего снова взлетел.

Меньше чем через минуту после взлета диспетчер аэродрома увидел вспышку в районе четвертого двигателя и попытался связаться с экипажем. Командиры воздушного судна не отвечали. При попытке зайти на посадку Ил-76 столкнулся с землей.



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