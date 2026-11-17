В Кемеровской области, в районе села Ягуново, из-за возгорания двигателя упал военный самолет Ан-12 , на борту которого находились 17 человек. В результате инцидента все они погибли.

Об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил об «авиационном происшествии», случившемся в районе села Ягуново. Он выехал на место инцидента. Там работают оперативные службы.

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Как отмечает издание Осторожно, новости, местные жители написали в чатах о падении самолета.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Кемеровской области упал военный самолет Ан-12. Источник рассказал, что всего на борту находились пять человек. В результате катастрофы погиб весь экипаж. Однако, по данным Telegram-канала 112, на борту самолета было 17 человек.

Telegram-канал Shot сообщил, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя. Один из двигателей самолета загорелся прямо в воздухе, после чего самолет резко ушел в пике носом вниз.