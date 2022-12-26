«Кто жалуется, х*й знает куда увозят». Оккупант запретил жене писать обращение к Путину — перехват

26 декабря, 11:59
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Жена оккупанта решила пожаловаться Владимиру Путину на маленькие выплаты (Фото:Vladimir Gerdo/REUTERS)

Жена оккупанта решила пожаловаться Владимиру Путину на маленькие выплаты (Фото:Vladimir Gerdo/REUTERS)

Российские военные отговаривают своих родственников от каких-либо жалоб руководству РФ, поскольку это приводит лишь к еще большим проблемам.

Об этом один из захватчиков рассказал в телефонном разговоре с женой, которая собралась писать письмо главе кремлевского режима Владимиру Путину.

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Женщина оказалась недовольна выплатами и решила обратиться по этому поводу лично к диктатору, надеясь, что тот как-то отреагирует на ее обращение.

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«Та на*уй? Не надо ничего писать… Что ты там собралась Путину писать. Путину, по-моему, вообще по*ую. Ты ему напишешь — оно один х*й не дойдет… У нас кто жалуется, бл*, всех, на*уй, х*й знает куда их увозят, бл*», — объяснил ей муж-оккупант.

https://www.youtube.com/watch?v=wXUbnA2p31w
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины

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