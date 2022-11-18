Военный РФ дезертировал и попросил убежище в Испании: его бригаду обвиняют в массовых убийствах в Буче 18 ноября, 12:47 Военнослужащий Никита Чибрин (Фото:theguardian.com)

Российский военнослужащий Никита Чибрин, который воевал в Украине, дезертировал и сейчас попросил политического убежища в Испании.

Об этом он рассказал The Guardian и в интервью правозащитному проекту Gulаgu.nеt.

По словам военного РФ, он решил бежать из России после того, как дезертировал из своей части в Украине в июне.

Видео дня

Читайте также: AP опубликовало детальное расследование о захвате россиянами Бучи и массовых убийствах гражданских

Чибрин сказал, что о своем неприятии войны он говорил командирам еще 24 февраля, после чего его сняли с должности механика и заставили заниматься ручным трудом.

«Они угрожали мне тюрьмой. В конце концов мои командиры решили использовать меня в качестве уборщика и грузчика. Меня отправили в тыл», — рассказал Чибрин.

Он утверждает, что непричастен к военным преступлениям, в которых обвиняют его подразделение, и за все время войны не совершил ни единого выстрела.

Чибрин заявил о готовности дать показания в международном суде обо всем, что видел в Украине.

«Мне скрывать нечего. Это преступная война, которую развязала Россия. Я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы остановить ее», — сказал он.

В армию Чибрин пошел летом 2021 года. Он принял такое решение из-за финансовых проблем. Он рассказал, что в Украину его бригаду завезли обманом. Первый месяц войны он находился селе Липовка в 50 км от Киева.16 июня Чибрин смогу покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в Россию. Уехать из страны солдату помог проект Gulagu.net. Он прилетел в Мадрид на этой неделе.

Никита Чибрин служил 64-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Эта бригада прибыла в Бучу в середине марта. После освобождения Киевской области от оккупации на улицах в Буче нашли погибших людей. Некоторые из них были со связанными руками и простреленными головами.

В сентябре полиция Киевской области сообщила, что в Буче нашли 422 тела убитых россиянами мирных жителей.



По данным украинских правоохранительных органов, за время оккупации РФ в Бучанском районе были убиты более 1200 мирных жителей.

