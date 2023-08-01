«Стандартная российская тактика». За военным переворотом в Нигере стоит Россия — Подоляк 1 августа, 15:51 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что за военным переворотом в Нигере стоит Россия.

«Уже совершенно очевидно, что за так называемым „военным переворотом“ в Нигере стоит Россия. Стандартная российская тактика: отвлечь внимание, воспользоваться моментом и расширить конфликт», — пишет он в Twitter.

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Подоляк добавил, что поддержка, высказанная мятежникам представителями пророссийских Мали и Буркина-Фасо, где активную роль играет ЧВК Вагнер, «добавляет уверенности в том, что у России есть глобальный сценарий провокации» для подрыва порядка безопасности в мире.

Советник добавил, что единственный способ остановить Россию — это устранить клан российского диктатора Владимира Путина.

«Пора сделать правильный вывод: только устранение клана Путина и отправление России на политическое перерождение гарантирует миру неприкосновенность правил и стабильность», — резюмировал он.

В среду, 26 июля, в Нигерии президентская гвардия во главе с генералом Омаром Чиани заблокировала дворец президента Мохаммеда Базума и еще несколько министерств.

Мятежники закрыли границы страны, ввели комендантский час и остановили работа всех учреждений. Военные заявили, что свергнутая администрация и президент останутся «неприкосновенными», а также предостерегли «любые иностранные государства от вмешательства в дела Нигера».

28 июля Чиани выступил на государственном телевидении страны и провозгласил себя главой «Совета национального спасения родины».