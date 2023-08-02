«Лучше Россия, чем Франция». Почему в Нигере воцарились промосковские настроения — BBC 2 августа, 19:53 Житель Зиндера в одежде цветов российского флага попросил скрыть свое лицо (Фото:ВВС)

После переворота, который устроили в Нигере военные, на улицах городов в этой западноафриканской стране замаячили российские флаги, многие жители вдруг оказались ярыми фанатами режима Владимира Путина. Откуда это взялось, выясняли Тхима Илла Иссуфу и Беверли Оченг, BBC World Service.



У місті, де поваленого президента Нігеру Мохамеда Базума традиційно підтримували, місцевий бізнесмен з гордістю демонструє свій одяг у кольорах російського прапора. Після державного перевороту чимало мешканців Нігеру відверто висловлюють свою прихильність Росії.

Тепер між військовими та Заходом точиться запекла словесна війна.

Базум був вірним союзником Заходу у боротьбі з войовничими ісламістами, а також був сильним економічним партнером.

У Нігері розташована французька військова база, країна є сьомим у світі виробником урану. Чверть палива, яке є життєво важливим для ядерної енергетики, йде в Європу, насамперед у Францію. Саме її колонією був колись Нігер.

Після того, як 26 липня генерал Абдурахаман Чіані скинув президента в результаті державного перевороту, на вулицях раптово з’явилися російські кольори.

Тисячі людей взяли участь в акції протесту у столиці країни Ніамеї у неділю, дехто розмахував російськими прапорами і навіть напав на посольство Франції.

Тепер, здається, цей «рух» поширюється по всій країні.

Бізнесмен, який живе за 800 км від столиці у центральному місті Зіндер, не захотів називати своє ім'я з міркувань безпеки та попросив, щоб ми розмили його обличчя.

«Я за Росію, і мені не подобається Франція, — сказав він. — Я був противником Франції з дитинства. Вони експлуатували всі багатства моєї країни, як-от уран, нафту і золото. Найбідніші нігерці не можуть дозволити собі їсти три рази на день через Францію».

Чоловік каже, що у протесті в Зіндері на підтримку військового перевороту взяли участь тисячі людей.

Він сказав, що попросив місцевого кравця взяти білий, синій і червоний кольори російського прапору та пошити для нього одяг. Він заперечує, що це проплатили проросійські групи.

У Нігері проживає 24,4 мільйона людей. Двоє із п’яти мешканців країни живуть у крайній бідності з менш ніж 2,15 долара доходів на день.

Учасники демонстрацій на підтримку перевороту часто були з російськими прапорами / Фото: AFP

Президент Базум вступив на посаду у 2021 році під час першого демократичного та мирного переходу влади в Нігері з моменту здобуття незалежності у 1960 році.

Але його уряд став мішенню для ісламістських бойовиків, пов’язаних з угрупованням Ісламська держава та Аль-Каїдою, які переміщаються регіонами Сахари та Сахеля південніше.

Під натиском ісламістів у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо — теж колишніх французьких колоніях, де у Франції значні інтереси, — останніми роками військові захопили владу, заявивши, що це допоможе у боротьбі з джихадистами.

Як і в Нігері, обидві ці країни раніше мали значну кількість французьких військ, які їм допомагали. Але оскільки напади ісламістів тривали, у регіоні почали зростати антифранцузські настрої, і мешканці усіх трьох країн почали звинувачувати французів у недостатніх зусиллях, щоб зупинити джихадистів.

Прийшовши до влади, хунта в Малі вітала російську групу найманців Вагнер, які спочатку витіснили французькі війська, а потім змусили тисячі миротворців ООН залишити країну.

Фото: BBC

Хоча напади ісламістів у Малі не припинились, хунта Буркіна-Фасо також зблизилася з Росією та вигнала сотні французьких військових.

У Нігері адміністрація Базума часто забороняла антифранцузькі протести.

У середині 2022 року вона ж схвалила передислокацію французьких військ у Нігер після того, як їм наказали залишити Малі. Декілька громадських організацій у Нігері активізували антифранцузькі протести.

Ключовим у поширенні протестів став рух M62, сформований у серпні 2022 року коаліцією активістів і профспілок. Вони виступали проти зростання вартості життя, поганого управління та присутності французьких військ.

Російський триколор раптово став популярним на вулицях Нігеру / Фото: BBC

Влада Нігеру забороняла чи жорстоко придушувала акції протесту групи, а її лідера Абдулая Сейду ув’язнили на дев’ять місяців у квітні 2023 року за «порушення громадського порядку».

Після усунення президента Базума M62 розправила плечі.

Державне телебачення незвично для себе цитувало членів групи, які мобілізували масові протести на підтримку хунти, а також засудили санкції, введені лідерами Західної Африки через переворот.

Незрозуміло, чи пов’язана ця група з хунтою, відомою як Національна рада із захисту батьківщини (CNSP), або з Росією.

Але вона об'єднала під своє крило декілька інших організацій, таких як Координаційний комітет демократичної боротьби (CCLD) Буката та Молодіжні дії за Нігер, які брали участь у недільних протестах.

Проросійський бізнесмен із Зіндера позитивно оцінює те, як Москва може допомогти його батьківщині.

«Я хочу, щоб Росія допомогла з безпекою та продовольством, — каже він. — Росія може постачати технології для покращення нашого сільського господарства».

Але Мутака, фермер, який також живе в Зіндері, відкидає цей аргумент і каже, що переворот є поганою новиною для всіх.

«Я не підтримую приїзд росіян в цю країну, тому що вони всі європейці і нам ніхто не допоможе, — вважає чоловік. — Я люблю свою країну і сподіваюся, що ми зможемо жити в мирі».